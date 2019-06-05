هدايا العيد في مصر.. فرحة لا تنسى وتجارة تنعش الأسواق

يحاول أحمد -حسب حديثه للجزيرة نت- بيع ألعاب وهدايا بأسعار في متناول المواطن، تبدأ بعشرة جنيهات (نحو 0.6 دولار) ولا تزيد عن 25 جنيها، من أجل أن ينتهي من بيعها جميعا، وهو ما حدث بالفعل.

وأضاف أن العيد موسم مهم له ولكل التجار الكبار في منطقتي العتبة والفجالة وسط القاهرة المتخصصين في البيع بالجملة، مشيرا إلى أنه حريص على أن يبتاع ألعابه من هناك من أجل مكسب مريح.

وفي الجوار يبيع الطفل محمد الألعاب النارية، ويرى أن هذه التجارة لا تخلو من مخاطرة ومغامرة في العيد، فرغم إقبال الأطفال عليها فإن الشرطة تحظرها وتمنعها طبقا للقانون.

وأشار محمد إلى طاولة عرض الألعاب النارية بينما شقيقه يواصل البيع مكانه، موضحا أن هذه الألعاب من تصنيع وادي النزلة الشهيرة بمصانع الألعاب النارية في مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وهو يحضرها وشقيقه إلى الجيزة مع كل عيد، ويخاطر رغم أن الشرطة حبست بعض زملائه كما يقول.

يحرص الأطفال على شراء الألعاب في العيد (الجزيرة)

فرحة سنوية

أما الطفلة مريم (8 أعوام) فلم تشتر لنفسها من الباعة شيئا بعد صلاة العيد، لأنها سبقت أقرانها بالشراء من أحد المحلات الفاخرة ليلة العيد.

واصطحبت مريم والدها ووالدتها إلى أقرب محل لبيع الألعاب لتشتري ثلاث لُعب بمبلغ 600 جنيه بعد أن جمعت مدخراتها خلال الأشهر الخمسة الماضية.

المحل يتاجر في الألعاب المرتبطة بالذكاء وتطوير القدرات بحسب والدها هاشم بديوي الذي دفع 100 جنيه إضافية "عيدية" لطفلته من أجل أن تستكمل شراء ألعابها.

ويضيف في حديث خاص أنها فرحة مميزة لابنته، ويحب كل عيد أن يجددها لها رغم أن المنزل مليء بالألعاب، ولكنها عادة جميلة تحبها، ولذلك هو يحبذها كل عيد.

أما إسلام القليوبي فيرى أن تأثير الهدية على طفليه أكبر من تأثير العيدية. ويضيف أن أغلب الأطفال لا يعرفون قيمة المال إلا بعد سن العاشرة، لذلك قرر استبدال العيدية بالهدية لأنها -بحسبه- تشعر الأطفال بالعيد وفرحته.

بدورها تؤكد ربة المنزل لمياء محمود أن ليلة العيد عند أطفالها تعني الهدية، لذا تصطحب أولادها إلى السوق لشراء الألعاب بأسعار مناسبة، بينما تشتري لهم البالونات من الباعة خارج مصلى العيد.