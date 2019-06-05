"القابلة على أمانيك" و"سلامات هاري رايا".. تهاني العيد في العالم الإسلامي

محمد بنكاسم

يحرص المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في أيام عيد الفطر على تهنئة أسرهم وأقاربهم وأصدقائهم بمناسبة العيد، متمنين لهم الصحة والعافية والسعادة وتحقيق الأماني.

ويتم تبادل عبارات التهنئة في مصليات العيد أو في اللقاءات الأسرية، أو عبر المحادثات والرسائل الهاتفية أو منصات التواصل الاجتماعي.

وتتنوع عبارات المعايدة تبعا لتعدد لغات الدول أو اللهجات المحلية فيها، رغم شيوع عبارات يتردد ذكرها في جل الدول العربية، من قبيل "عيد مبارك سعيد" أو "كل عام وأنتم بخير".

ويتفنن المحتفلون بعيد الفطر -الذي يسمى في بعض الدول العربية بالعيد الصغير- في انتقاء أجمل العبارات لمباركة هذه المناسبة لبعضهم البعض. وتتلخص معاني هذه العبارات في الدعاء بالصحة وطول العمر، وبتكرار الأفراح واستمرارها، وغير ذلك من أدعية الخير.

ومن العبارات التي يتميز بها أهل السودان في التهنئة عبارة "القابلة على أمانيك"، أي أن تتحقق الأماني في المقبل من الأيام. وفي العراق يتداول المحتفلون عبارات عدة من بينها "ينعاد عليك إن شاء الله"، كما تنتشر في دول الخليج العربية "عساكم من عواده"، أي أعاد الله عليك العيد باليمن والمسرات أعواما عديدة.