"القابلة على أمانيك" و"سلامات هاري رايا".. تهاني العيد في العالم الإسلامي
يحرص المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في أيام عيد الفطر على تهنئة أسرهم وأقاربهم وأصدقائهم بمناسبة العيد، متمنين لهم الصحة والعافية والسعادة وتحقيق الأماني.
ويتم تبادل عبارات التهنئة في مصليات العيد أو في اللقاءات الأسرية، أو عبر المحادثات والرسائل الهاتفية أو منصات التواصل الاجتماعي.
وتتنوع عبارات المعايدة تبعا لتعدد لغات الدول أو اللهجات المحلية فيها، رغم شيوع عبارات يتردد ذكرها في جل الدول العربية، من قبيل "عيد مبارك سعيد" أو "كل عام وأنتم بخير".
ويتفنن المحتفلون بعيد الفطر -الذي يسمى في بعض الدول العربية بالعيد الصغير- في انتقاء أجمل العبارات لمباركة هذه المناسبة لبعضهم البعض. وتتلخص معاني هذه العبارات في الدعاء بالصحة وطول العمر، وبتكرار الأفراح واستمرارها، وغير ذلك من أدعية الخير.
ومن العبارات التي يتميز بها أهل السودان في التهنئة عبارة "القابلة على أمانيك"، أي أن تتحقق الأماني في المقبل من الأيام. وفي العراق يتداول المحتفلون عبارات عدة من بينها "ينعاد عليك إن شاء الله"، كما تنتشر في دول الخليج العربية "عساكم من عواده"، أي أعاد الله عليك العيد باليمن والمسرات أعواما عديدة.
|مسلمان أميركيان يتبادلان التهنئة بالعيد عقب الصلاة في أحد أحياء مدينة نيويورك (الفرنسية)
العيد والحج
وفي مصر، تنتشر عبارات "كل عام وأنت بخير" و"عيد سعيد"، وثمة عبارة أخرى تربط التهنئة بالحج من قبيل "السنة الجاية على جبل عرفة"، وهو دعاء بأن يكرم الله من تُوجَّه له التهنئة بأن يحج العام المقبل. ونجد الدعاء نفسه لدى أهل سوريا من قبيل "عيد الله ع جبل عرفة إن شاء الله".
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وتتغير عبارات التهنئة بشكل واضح بين دول مشرق العالم العربي ومغربه، ففي المغرب تنتشر "مبارك عواشركم، تعيدو وتعاودو باش ما تمنيتو"، ومعناها أن تقضي هذا العيد وأعيادا مقبلة وأنت ترفل في ما تتمناه. وفي الجزائر تنتشر عبارة "صحّ عيدكم"، وهي في أصلها دعوة بالصحة أصبحت لازمة في مواقف مختلفة منها رمضان والعيد وغيرهما، بينما تعني عبارة "تعيّدو وتزيدو" الدعاء بحلول العيد أعواما عديدة. وبنفس هذه المعاني تنتشر عبارات التهنئة بالعيد في تونس وأشهرها عبارة "عيادي وسنين دايمة"، وفي ليبيا ثمة عبارة "معيدين وفايزين وعقبال داير"، بينما في موريتانيا يردد المهنئون عبارة "انهار لكبير إعيدو اعلينا واعليكم داير عن داير"، إلى جانب عبارات أخرى.
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ومن بين عبارات التهنئة في الدول الإسلامية غير العربية ما نجده في تركيا من عبارة "موتلو بايراملار" أي عيد سعيد، وفي ماليزيا يتبادل المسلمون التهنئة بالقول "سلامات هاري رايا عيد الفطر معاف ظاهر دان باطن"، وهي دعوة بالمعافاة البدنية. وفي إندونيسيا تكون التهنئة بعبارة "سلامات لباران" ومعناها "عيد سعيد". وفي الهند يقول المحتفلون بالعيد لبعضهم البعض عبارة "إي كي بدهاي"، ومعناها "عيد مبارك".