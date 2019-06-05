بعد الأرض.. إسرائيل تسرق الأكلات الفلسطينية

فادي العصا-بيت لحم

يبدو واضحا قِدم الأدوات المعلقة في مطعم اليافاوي أفتيم الذي يقدم وجبات الحمص والفول والفلافل الفلسطينية لرواده، وكثير منهم من الأجانب الزائرين لمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة. غير أن المحتل الإسرائيلي يسعى لنسبة هذه الأكلات إلى نفسه بحثا عن تاريخ وتراث مفقودين.

أُنشئ هذا المطعم عام 1948 بعد أن هجّرت العصابات الصهيونية أصحابه من مسقط رأسهم في يافا بالداخل الفلسطيني المحتل، ويقدم الوجبات الشعبية الفلسطينية بطعمها الأصلي الذي اعتاد زبائنه عليه منذ ما قبل النكبة الفلسطينية.

طعام الآباء والأجداد

ورث علاء سلامة -أحد أصحاب المطعم- مهنة الوجبات الشعبية الفلسطينية عن والديه وأجداده الذين امتهنوها منذ عشرات السنوات، وورثوها بدورهم عن أجدادهم وحرصوا على الحفاظ على أصالتها.

ويضيف أن "المطعم سمي باليافاوي نسبة إلى أصل أهله الذين لجؤوا عام 1948 من يافا إلى بيت لحم، وهو يقدم أكلات فلسطينية أصلية، والأجانب الذين يزورون فلسطين يعرفون تماما أن الطعم الأصلي للفلافل والحمص هو في هذا المطعم والمطاعم الفلسطينية المشابهة، رغم أن العديد منهم لا يعرف أن أصل الطعام فلسطيني".