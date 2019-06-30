بعد بيزوس وغيتس.. من هو ثالث أغنى رجل في العالم؟

انضم مؤخرا رجل أعمال فرنسي يعمل في مجال الماركات الفاخرة إلى نادي أثرى أثرياء العالم بعد أن تجاوزت ثروته مئة مليار دولار، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة بعد الأميركيين جيف بيزوس وبيل غيتس.

وقال الكاتب أودري دوبرون -في مقال نشرته مجلة إكسبرس الفرنسية- إن رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو الرئيس التنفيذي لمجموعة لويس فيتون صار ثالث أغنى رجل في العالم وأن هذه النتائج كشف عنها مؤشر بلومبرغ للمليارديرات الذي يتقصى تطوّر ثروة أغنى خمسمئة شخص حول العالم.

وتمثل ثروة أرنو 3%من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا وأكثر من 3% من إجمالي الاقتصاد، ونمت بشكل كبير بفضل الجاذبية التي تتمتع بها حقائب اليد لويس فيتون بعد أن قفز سعر سهم الشركة بنسبة 43% هذه السنة في ثالث أفضل مستوى وصل إليه سعر السهم.

وأكد الكاتب أن سعر سهم مجموعة لويس فيتون بلغ مستوى قياسيا في الآونة الأخيرة، وأنه وصل إلى 368.80 يورو (419 دولارا) وأن ثروة أرنو ارتفعت نتيجة لذلك إلى 100.4 مليار دولار.

وكان أرنو حقق ثروة لا تقل عن 32 مليار دولار خلال السنة الحالية فقط، ليكون أداؤه الأفضل من بين أفضل خمسمئة شركة غنية وفقا لبلومبرغ.