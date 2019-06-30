شاهد.. انحسار المياه بالعراق يكشف عن حضارة قديمة غامضة

كشف انحسار المياه في خزان سد الموصل (شمالي العراق) عن قصر ضخم يعود للحضارة الميتانية، وهي حضارة لا يعلم عنها علماء الآثار والتاريخ إلا القليل، وما زال يحيط بها كثير من الغموض.

🔴 قصر ميتاني

1-انحسار المياه في "سد الموصل" شمالي #العراق يؤدي لإكتشاف أثري ضخم بعد العثور على قصر عمره 3400 عام يعود لإمبراطورية "ميتاني" الغامضة، وفقا لباحثين ألمان وعراقيين.

واكتشف عدد من علماء الآثار في جامعة توبنغن الألمانية القصر بعد موجة الجفاف بالعراق العام الماضي..يتبع pic.twitter.com/Y8t7HNM4wl — رعد هاشم🌟Raad Hashim (@raad_arabi) June 29, 2019



وما جعل هذا الكشف الأثري الضخم ممكنا، الجفاف الذي أصاب خزان سد الموصل العام الماضي، وهو ما أدى إلى انخفاض معدلات المياه فيه بشكل ملحوظ. وما إن انحسرت المياه حتى ظهرت الآثار على الضفاف القديمة لنهر دجلة، وأطلق علماء الآثار العراقيون عملية إخلاء طارئة لإنقاذها. ولكن لم يمتلك فريق العلماء كثيرا من الوقت لنقل المكتشفات الأثرية، حيث عادت مستويات الماء للارتفاع سريعا في شهور الشتاء لهذا العام، ما أدى في النهاية إلى غمر الآثار بالمياه مجددا.

الجفاف في العراق يكشف عن آثار لحضارة قديمة غامضة (الألمانية)

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وقالت عالمة الآثار الألمانية إيفانا بوليتس "الحضارة الميتانية هي من أقل حضارات الشرق دراسة، وعدد الأبحاث الصادرة عنها قليلة جدا، حتى إن عاصمة الحضارة نفسها لم يتم الكشف عنها وتحديدها بعد".

وخلال عمليات البحث والتنقيب، عثر فريق الأثريين على بقايا طلاء باللونين الأزرق والأحمر على الجدران، كما تم اكتشاف طلاء جدران باللون الكموني وهو ما وصفته بوليتس بـ "كشف أثري مثير"، حيث تقول "في الألفية الثانية قبل الميلاد كانت الجداريات سمة تقليدية للقصور في حضارات الشرق القديمة، ولكن نادرا ما وجدناها محفوظة".

وتم العثور داخل القصر على عشرة أوانٍ فخارية، التي سيقوم فريق من الباحثين في ألمانيا بدراستها، حيث يتمنى الفريق أن تفصح تلك الأواني عن مزيد حول الحضارة الميتانية الغامضة.