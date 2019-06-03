لأكثر من نصف قرن.. المقرئ كامل اللالا يرافق المتسحرين بالأردن

أيمن فضيلات عمان

على وقع ترتيله لآيات القرآن الكريم وترانيم تسابيح موشحاته الدينية، يتسحر الصائمون في رمضان بالأردن في حالة روحانية إيمانية امتدت لأكثر من 50 عاما على صوت المقرئ الشيخ كامل اللالا فترة السحر.

يوميا ودون تأخر يتجه الشيخ اللالا من بيته الساعة الثالثة فجرا متوجها للمسجد الحسيني في قلب العاصمة عمان لإسعاد المتسحرين بتلاواته القرآنية وموشحاته الدينية التي تبدأ بـ"أفلح من قال لا إلاه الا الله" عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والأذان الموحد في عمان.

هاجر الشيخ اللالا مع عائلته من فلسطين عام 1948 وكان عمره آنذاك 3 أعوام متجهين إلى منطقة الأغوار الأردنية الحدودية ليستقر بهم المقام بمخيم الحسين للاجئين الفلسطينيين عام 1955.

فُتح قرب مخيم الحسين من المسجد الحسيني الباب واسعا أمام الشيخ اللالا لحفظ القرآن، فبدأ عام 1956 حفظ القرآن بالتلقين على يد شيخه مصطفى مرعي رحمه الله في المسجد، وتمكّن خلال عامين من حفظ القرآن كاملا، وفق حديثه للجزيرة نت.

ويحرص الشيخ اللالا على تلاوة القرآن يوميا ومراجعته كاملا خلال الأسبوع، ويتلو كل يوم خمسة أجزاء منه، فضلا عن حفظه الكثير من الأشعار والمدائح النبوية.

في رحلة اللجوء والشتات، أصيب الشيخ بمرض في عينيه أدى إلى ضعف شديد في النظر، مما جعله يحتاج إلى رفيق في المسير.

التفرغ للقرآن

تفرغ الشيخ للقرآن الكريم منذ صغره فأتقن الحفظ بأحكام التجويد ورزق صوتا جميلا يطرب السامعين وتخشع له القلوب، وعيّن في وزارة الأوقاف الأردنية مقرئا للقرآن في المسجد الحسيني.