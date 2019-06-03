 رغم مخلفات الحرب.. مشاريع رائدة لطلبة كلية الموصل بالعراق
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رغم مخلفات الحرب.. مشاريع رائدة لطلبة كلية الموصل بالعراق

مشروع ذراع الروبوت أحد أهم إنجازات الطلبة بكلية الموصل (الجزيرة)
مشروع ذراع الروبوت أحد أهم إنجازات الطلبة بكلية الموصل (الجزيرة)
المصدر : الجزيرة
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