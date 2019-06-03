رغم مخلفات الحرب.. مشاريع رائدة لطلبة كلية الموصل بالعراق

مع قرب انتهاء العام الدراسي الحالي، يبدع طلاب قسم الميكاترونكس بكلية الهندسة بمدينة الموصل (شمالي العراق) في مشاريعهم البحثية التي تعد أحد متطلبات حصولهم على شهادة البكالوريوس.

ورغم أن هذا القسم لم تمر على تأسيسه سوى أعوام قليلة وتوقفت الدراسة فيه لثلاث سنوات بسبب حرب الموصل (2014-2017)، فإن بعض الطلاب أبدعوا هذا العام في مشاريعهم.

ويقول رئيس قسم هندسة الميكاترونكس الدكتور سعد القزاز إن القسم استحدث عام 2006 ويعد واحدا من ثلاثة أقسام ميكاترونكس في العراق، وإن طلاب القسم أبدعوا بمشاريع تخرجهم، رغم احتراق مختبرات القسم بسبب حرب الموصل الأخيرة.

ومصطلح الميكاترونكس يستعمل للدلالة على اختصاص هندسي واسع ومتشعب يجمع بين الهندسة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية وهندسة الحاسوب.

رئيس قسم الميكاترونكس سعد القزاز (الجزيرة)

أطراف صناعية

من بين المشاريع الأكثر إبداعا هذا العام هو مشروع للتحكم بطرف صناعي (ذراع روبوت) عن طريق الإشارات الكهربائية الناتجة من العضلة، الذي شارك فيه الطالبان عبد الله مرتضى وزهير عبد القادر.

ويقول عبد الله مرتضى إن الذراع مصنوعة بصيغة ثلاثية الأبعاد لتقليل التكلفة، وإن طريقة التحكم بها تتم عن طريق حساسات تتلقى الإشارات الكهربائية الواصلة إلى أعصاب العضلة من الدماغ، وإن الحساسات هي عبارة عن طوق يلبس في الذراع.

ويوضح مرتضى أن الذراع هي شكل هندسي ديناميكي يحتاج إلى تحويله ليتوافق مع أي شخص مبتور الذراع، وأن تدريب أي شخص عليه لا يستغرق أكثر من ساعة.

وعن أهم التحديات التي واجهها المشروع، يؤكد مرتضى أن الحساسات المستخدمة مخصصة بالأساس لألعاب الفيديو التفاعلية وليست للغرض المستخدم في المشروع، وأنه وقع تحوير استخدامه ليتوافق مع المتطلبات بعد تحليله والحصول على البيانات، وقال إن الحساسات تلتصق بالجلد فقط دون تدخل جراحي وتقرأ القوة الكهربائية من خلاله والتي تساوي 50 مايكروفولتا.

واختتم مرتضى حديثه للجزيرة نت بالإشارة إلى أنهم ابتاعوا الحساسات من موقع أمازون بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت ألف دولار أميركي فقط في الوقت الذي تبلغ فيه كلفة الطرف الصناعي المماثل عالميا قرابة 20 ألف دولار.

وكشف رئيس قسم الميكاترونكس سعد القزاز أن المشروع حصد المرتبة الأولى على مستوى العراق، وتأهل للمرحلة النهائية في المنتدى الإقليمي لبرنامج القيادات الشابة في تونس.

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إبداع طلابي جديد

أبدع زياد خضر وعبد العزيز حارث ودريد شاكر في مشروع آخر وهو "الموبايل روبوت" وهو روبوت على شكل دبابة صغيرة يتم التحكم به عن طريق الموبايل باستخدام الواي فاي وإنترنت الأشياء ويمكن استخدامه لأغراض أخرى عسكرية ومدنية.