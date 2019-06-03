 "الهبطة".. أسواق شعبية تلقى إقبالا واسعا في عُمان
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"الهبطة".. أسواق شعبية تلقى إقبالا واسعا في عُمان

مازن المحفوظي-الرستاق

تنشط الحركة التجارية مع اقتراب عيد الفطر المبارك في سلطنة عمان، وتتركز في الأسواق الشعبية القديمة والباحات المفتوحة فيما يعرف في سلطنة عمان بـ"الهبطة".

الهبطة أسواق تقليدية موسمية لعرض مختلف البضائع التي يحتاجها الناس خلال أيام العيد مثل المواشي والبهارات والملابس والحلويات.

وتبدأ فعاليات الهبطة قبل العيد بأيام عديدة في مختلف ولايات السلطنة، وتستمر إلى ما قبل العيد بيوم واحد.

وتشهد هذه الأسواق ازدحاما شديدا، حيث يتوافد الناس من كل حدب وصوب من أجل التسوق والبيع.

المصدر : الجزيرة
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