في مصر.. أسرة قبطية تبيع حلوى رمضان منذ عشرات السنين

اعتاد سكان الحي الشعبي في منطقة شبرا الخيمة قرب العاصمة المصرية القاهرة كل عام في شهر رمضان الذهاب إلى كنفاني الحبايب المعروف بأن أصحابه مسيحيون.

وفي كل يوم رمضاني يذهب الكبير والصغير لشراء الكنافة والقطايف من يد أم أشرف، السيدة المسيحية التي تخطت سبعين عامًا، مع ابنها أيمن الذي ورث المهنة عن أبيه.

وأثناء بيع حلوي رمضان، يتبادل زبائن الأسرة القبطية التهنئة بالشهر الفضيل، وداخل المحل تجلس العجوز السبعينية مع ابنها وأحفادها، يعملون بكامل طاقتهم لتوفير احتياجات الزبائن الذين أتوا من مختلف الأماكن بحي شبرا.

والكنافة حلوى تتكون من خيوط عجين، يضاف إليها السمن والسكر والمكسرات، وتعدّ من أشهر الحلويات في مصر وتركيا وبلاد الشام.

أما القطايف فهي عبارة عن فطيرة مكوّنة من عجينة سائلة مخبوزة، ويتمّ تناولها محشوّة بالمكسّرات أو القشطة، وتصنع غالبا حبة القطايف على شكل هلال نسبة لهلال شهر مضان، ويتمّ تناولها بعد وجبة الإفطار وعلى السحور.