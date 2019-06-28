أميركا تحذر رعاياها.. بلدان تستوجب الحيطة أثناء السفر للسياحة

يواجه السياح ومحبو السفر في العالم مخاطر في بعض البلدان التي يرغبون في التوجه إليها، بسبب إما تفشي الجريمة بها أو تعرضها لخطر "التهديد الإرهابي" أو احتمال حصول كوارث طبيعية؛ مما يستدعي منهم الحذر والحيطة.

ورغم أن بعض الدول التي تعرف نزاعات مستمرة تبدو ممنوعة على السياح بسبب ارتفاع منسوب الخطر فيها، فإن بعض الوجهات السياحية الأخرى الأكثر شعبية بالعالم تستوجب توخي الحذر الشديد عند زيارتها.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية نبهت رعاياها من المخاطر التي قد يواجهونها عند السفر خارج البلاد، وحذرتهم من التوجه نحو المناطق التي تعاني من النزاعات المستمرة.



وفي ما يلي بعض الوجهات السياحية التي تتطلب الحيطة والحذر عند السفر إليها:

المكسيك

أُدرجت وكالة "يو إس" نيوز كانكون في المكسيك بين أفضل الوجهات لقضاء عطلة الربيع، غير أن وزارة الخارجية الأميركية تحذر من انتشار جرائم القتل والخطف والسرقة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك ولايات كوليما وميتشواكان وسينالوا وتاماوليباس.