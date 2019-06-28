سلام.. مبادرة لحماية مسلمي كندا من الهجمات الإرهابية

خلال شهر رمضان وأثناء صلاة التراويح يمرون على المساجد وتجمعات المصلين في أنحاء منطقة تورنتو الكبرى الكندية من أجل الترويج للمبادرة الهادفة إلى حمايتهم.

ومنذ مذبحة مسجدي كرايست تشيرتش في نيوزيلندا -التي أدت إلى مقتل خمسين مصليا على يد متطرف أسترالي- حمل البعض هم تعرض أحد مساجد كندا لهجوم مماثل مع تزايد مظاهر الإسلاموفوبيا وتنامي أنصار نظرية استعلاء أصحاب البشرة البيضاء التي انعكست في تزايد عدد الأحداث المرتبطة بالكراهية ضد المسلمين بنسبة 250% كما تقول الإحصاءات.

مبادرة للجميع

"كيف تتعرف على سلوك مريب، وماذا ستفعل إذا كنت موجودا في مسجد تعرض لهجوم؟ هل ستهرب؟ هل ستهاجم، وكيف؟ هل تعرفت على أبواب الطوارئ في مسجدك أو مؤسستك؟ كيف تتعامل مع الإصابات؟ كيف توقف نزيف الدم؟ "كل هذه الأسئلة اكتشفنا أن معظم رواد المساجد لا يعرفون إجاباتها، لذا كان يجب علينا التحرك" كما يقول الضابط وسيم جاويد للجزيرة نت.

ويعمل وسيم جاويد (مسلم) ضابطا في شرطة تورنتو منذ عام 2010، وهو حاصل على البكالوريوس في العدالة الجنائية من جامعة غويلف، وعلى دراسات أمنية عدة، ويحضر حاليا الماجستير في الأمن القومي وحقوق الإنسان.

وأسس وسيم مع ثمانية من المتخصصين الأمنيين هذه المبادرة -مبادرة شخصية تطوعية غير ربحية- أطلق عليها اختصارا اسم "سلام" (Safety and Awareness learning through Action-based Measures).