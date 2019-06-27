فتبينوا.. مبادرة أردنية لمكافحة الشائعات في العالم

همام العسعس-عمّان

"ينفق العرب أكثر من خمسة مليارات دولار سنويا على الخرافات والشائعات والأخبار الكاذبة مقارنة مع إنفاقهم الذي لا يتعدى 1.7 مليار سنويا على البحث العلمي" وفقا للمنتدى القومي للفكر والتنمية.

بهذه الأرقام استهل معاذ الظاهر مؤسس مبادرة "فتبينوا" عرض كلمة له بالمسابقة العالمية (IFCN) تركت صدمة كبيرة لدى الجمهور والحكام، لكن مشروعه أحرز المركز الأول.

وأقيمت المسابقة في عاصمة جنوب أفريقيا كيب تاون للتحقق من الأخبار الكاذبة على مستوى العالم بعد منافسة قوية مع كل من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" والقناة الإخبارية الفرنسية "فرانس 24".

وأدى العرض الذي قدمه الظاهر إلى شرح فكرة المشروع وعدد المستهدفين منه لنيل ثقة لجنة التحكيم والمتابعين من خلال التصويت عليه عبر الإنترنت، ليصل محتوى المشروع إلى مليوني عربي ويتحقق من خمسين خبرا خلال كل شهر.

هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهد الذي بذله فريق "فتبينوا" في مكافحة الأخبار والمعلومات الكاذبة على مدار خمس سنوات.