 عاد من الموت.. العثور على شخص دفنه دب قرابة شهر
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عاد من الموت.. العثور على شخص دفنه دب قرابة شهر

أوردت صحيفة سيبيريا تايمز أن كلاب صيد عثرت على رجل أوشك على الموت، ويشبه المومياء، خبأه دب في كهف ليلتهمه في وقت لاحق.

ونقل موقع "يونيلاد" البريطاني المتخصص في الأخبار الاجتماعية عن "سيبيريا تايمز" أن الأطباء تبينوا أن الدب كسر العمود الفقري للرجل، الذي يُدعى ألكساندر، واحتفظ به في مخبئه قرابة الشهر إلى أن بدأت أنسجته تتعفن.

يوجد ألكساندر حاليا في وحدة العناية المركزة مع إصابات متعددة، بما في ذلك الهزال، ويتذكر اسمه الأول فقط ولا يتذكر عمره، وأخبر الأطباء أنه شرب بوله من أجل البقاء، وقال الأطباء إنها "معجزة" أنه لم يمت.

ويقول المسعفون المحليون إن من المستحيل شرح الكيفية التي تمكن بها الرجل من النجاة من الإصابات الشديدة، وأصبح حاليا قادرا على تحريك ذراعيه قليلا وفتح عينيه.

وقالت مجموعة من الصيادين المحليين إنهم عثروا على ألكساندر بعد أن ظلت كلابهم تنبح باستمرار، ورفضت الابتعاد عن مدخل مخبأ الدب.

ولم يُعرف بعد كيف جاء ألكساندر إلى الغابة المحيطة بكهف الدب، أو إذا كان صيادا أيضا.

المصدر : مواقع إلكترونية
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