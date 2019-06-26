مقهى الكلاب بالإسكندرية.. هواية واستمتاع

إذا كنت من هواة تربية الكلاب واقتنائها فحتما ستواجهك مشكلة اصطحاب حيوانك الأليف للخارج، فالمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق ترفض دخول الحيوانات. ومن هنا قرر محمد الكوك افتتاح مقهى الكلاب بمحافظة الإسكندرية.

يوضح الكوك للجزيرة نت أن المقهى يقدم الخدمات بالأساس للحيوانات الأليفة خاصة الكلاب، مثل الاستحمام وقص الأظافر وتصفيف الشعر، فضلا عن الطعام المناسب، كما يقدم خدمات لأصحاب هذه الحيوانات لاستمتاع بوقتهم.

ولا تقتصر الخدمات على الطعام والشراب أو حتى تدخين الشيشة، بل هناك خدمة توفير حيوان أليف لمن لا يستطيع اقتناءه في المنزل، سواء لظروف المكان أو لرفض الأهل أو بسبب ارتفاع الأسعار.

هواة اقتناء الحيوانات الأليفة يواجهون مشكلة كبيرة عند السفر وعدم القدرة على اصطحاب الحيوان، وهي المشكلة التي تمكن هذا المقهى من حلها بتقديم خدمة استضافة الحيوان خلال فترة سفر صاحبه.

وهناك أيضا طبيب بيطري يفحص الحيوانات بشكل دوري حرصا على سلامتها وتقديم العلاج.