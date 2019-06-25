"ديجي غيرلز".. فتيات يبدعن في التكنولوجيا والبرمجة بالمغرب

خالد آيت ناصر-أكادير

يجتذب مجالا التكنولوجيا والبرمجة أعدادا متزايدة من فتيات المغرب اللاتي جئن من مختلف مناطق البلاد يحدوهن الأمل في أن تكون لهن بصمة فيهما، من خلال مشاركتهن في مبادرة "دي جي غيرلز" (DigiGirlz) المتمثلة في مشروع لتطوير قدرات الفتيات في المجالين المذكورين.

وتم إنجاز المشروع بالشراكة بين جمعية أنوال والسفارة الأميركية بالرباط وشركة مايكروسوفت المغرب، واستمر خمسة أشهر، واختتم بمسابقة وطنية عنوانها "دي جي غيرلز مونترشيب بروغرام" (DigiGirlz Mentorship Program).

نتائج المسابقة

أسفرت نتائج المسابقة عن فوز مشروع "إديوجوب" (Edujob) من مدينة القنيطرة بالمرتبة الأولى، وهو يساعد التلاميذ على معايشة تجربة العمل ومعالجة إشكالية التكوين المهني من خلال مقاطع فيديو تقربهم إلى الوظائف المتوفرة.

وفاز مشروع "فايبريل" (Vibraille) من مدينة طنجة بالمركز الثاني للمسابقة وجائزة الإبداع، وهو عبارة عن تطبيق يسمح للصم المكفوفين بالتواصل مع الناس وفهمهم بفضل طريقة "برايل" المجسدة بالتطبيق عبر تذبذبات الهاتف.