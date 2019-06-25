هجرة السلاحف إلى عُمان.. دفء الشواطئ وأمان البيئة

أحمد بن سيف الهنائي-مسقط

من أجمل متع الحياة التي لا تتكرر لدى فايزة محمد، مشاهدة السلاحف وهي تحفر في الرمال بطريقة مدهشة، ومراقبة صغارها وهي تكسر البيض لتطل برأسها على الحياة لأول مرة.

تحرص فايزة -وهي كاتبة ومديرة تحرير صحيفة شؤون عمانية- على زيارة محمية السلاحف في رأس الجنز بولاية صور شرقي سلطنة عمان، كلما سنحت لها الفرصة.

وقد حظيت بفرصة الاقتراب من السلاحف في أكثر من موقع ومناسبة، مبدية إعجابها الشديد بالحرص الكبير الذي توليه المحمية والقائمون عليها، حيث تتيح للزائر فرصة المشاهدة بطريقة هادئة وميسرة دون إرباك أو إزعاج للسلاحف، مع التوعية المسبقة بتعليمات تحفظ سلامة هذه الكائنات.

وتتمتع السلطنة بوجود شواطئ ممتدة هادئة وجاذبة؛ خصوصا الواقعة بين محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية المطلة على بحر العرب المتصل ببحر عمان، في مشهد طبيعي وبيئة خلابة آسرة، تجد فيها السلاحف مرتعا لها، فهي لا تكتفي بحدود المحمية البالغة 120 كيلومترا مربعا، إنما تمتد إلى سواحل أخرى، كالأشخرة وما جاورها.