سيجارة إلكترونية تتحوّل إلى قنبلة موقوتة في أميركا

أوضح تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن السجائر الإلكترونية قد تتحوّل إلى قنابل موقوتة، وأن إحداها انفجرت في فم مراهق وألحقت أضرارا كبيرة بفكه.

وأشار التقرير إلى أن عائلة من ولاية تكساس الأميركية اشترت لابنها البالغ من العمر 17 عاما في مارس/آذار الماضي سيجارة إلكترونية لإبعاده عن تدخين السجائر العادية، غير أنها أضرت به دونما قصد بعدما انفجرت في فم الفتى بشكل مفاجئ أثناء محاولته سحب الدخان منها، مما استدعى نقله إلى مركز علاجي مختص.

وتعرض الفتى إلى كسر كبير في فكه السفلي وفقد عددا من أسنانه، مما اضطر الأطباء إلى وضع جبيرة في فمه لأجل ترميم أسنانه وفكه.

وأفادت الصحيفة بأن مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين" نشرت هذه الحادثة للتوعية بمخاطر السجائر الإلكترونية، خاصة أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها في أميركا.

وكشفت الصحيفة نقلا عن الطبيبة كاتي روسل القول إن السيجارة الإلكترونية تشكل خطرا كبيرا، وأنها قد تنفجر في أماكن حساسة من الجسم مثل الجيب أو الوجه أو الفم.