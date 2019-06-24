لماذا فكرت الأميرة ديانا في الانتحار؟

قالت الكاتبة كلير نواك في تقرير نشرته مجلة ريدرز دايجست الأميركية إن معظم الحقائق التي نعرفها عن الحياة الشخصية للأميرة ديانا كانت بفضل التسجيلات الصوتية التي كانت تسجلها بنفسها، وإن الأميرة وثقت روايتها بشأن هذا الموضوع منذ أن أدركت أن زواجها من الأمير تشارلز بدأ ينهار.

وأضافت نواك أن الأميرة ديانا أعطت الأشرطة المسجلة عن حياتها الشخصية لصديقها المقرب الدكتور جيمس كولثورست الذي سلمها بدوره للصحفي أندرو مورتون حتى تصل كلماتها إلى الجمهور.

وبينت أن الأمير تشارلز كان يواعد سارة أخت الأميرة ديانا قبل أن يدخل في علاقة رسمية مع الأميرة، وأن سارة كانت السبب في حصول التعارف بين الأمير تشارلز والأميرة ديانا، في وقت كان فيه عمر ديانا 16 عاما.

وأفادت الكاتبة بأنه من بين أكثر المعلومات إثارة للاهتمام عن الأميرة ديانا هي أن الملكة إليزابيث الأم كانت صديقة مقربة لجدتها روث فيرموي، وأنها كانت واحدة من مرافقات صاحبة الجلالة ويدها اليمنى، وتساعدها خلال مناسباتها الاجتماعية المهمة.