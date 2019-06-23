12 نقطة سوداء على الشواطئ اللبنانية.. هل تعود أزمة النفايات؟

وسيم الزهيري-بيروت

تتابع الجمعيات البيئية ومنظمات المجتمع المدني في لبنان بقلق كبير التداعيات الخطيرة التي تخلفها مكبات ومطامير النفايات المنتشرة في البلاد وغياب التوصل إلى خطة بيئية واضحة يمكن أن تخفف من الملوثات المنبعثة من هذه الأماكن.

ويشكل موضوع التلوث بمختلف أنواعه أحد أهم المشكلات المعقدة التي تواجه اللبنانيين، في وقت لا تزال فيه السلطات الرسمية عاجزة عن وضع إستراتيجية واضحة وقابلة للتطبيق للتخفيف من التدهور البيئي.

وقال المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان في دراسة حديثة إنه صنف 12 نقطة تقع على الشاطئ اللبناني ملوثة وحرجة، من بينها أربعة مواقع في العاصمة بيروت ومحيطها جرى تصنيفها ملوثة جدا.

وتعود أسباب التلوث هذه المواقع -حسب المجلس- لقربها من مصبات المياه الآسنة وتأثرها بالعصارة والرواسب التي تتسرب من مكبات النفايات.