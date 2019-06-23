أرياف طرابزون الساحرة في تركيا.. ضالة الباحثين عن الهدوء

ويجتاح زائري أوزنغول -العرب أكثر من يقصدونها- إحساس مختلف وهم يشاهدون الفنادق والمنازل الخشبية المتوزعة على جنبات البحيرة التي تتوسط المنطقة وتحيط بها الجبال المكسية بالطبيعة الخضراء من جميع الجهات.

عمر النهمي -أحد الزائرين العرب لمدينة طرابزون- استهوته طبيعتها منذ الوهلة الأولى، قال "كنت محتاجا للخروج من دائرة الضغط التي علقت وسطها طوال عام من العمل دون أخذ إجازة، واخترت فترة بعد عيد الفطر، لكنني كنت محتارا بين زيارة أنطاليا ذات الطبيعة الساحلية الصاخبة وطرابزون ذات الطبيعة الخضراء الساكنة.. أدركت أنني أحتاج للهدوء".

ويضيف "بمجرد وصولي إلى طرابزون أحسست وكأنني خلعت عباءة التعب التي كنت أرتديها، لتلبسني هذه المدينة رداءً من السكون والطمأنينة.. منذ اللحظات الأولى لنزولي في المطار المحاذي للبحر اندمجت في متعة الرحلة وتلاحقت الأوقات الجميلة أكثر عندما تنقلنا في المناطق المحيطة بطرابزون".

الأرياف في مدينة طرابزون وجهات سياحية للكثير من الزوار (الجزيرة)

خصائص مختلفة

يفيد عمر بأن لكل واحدة من المناطق التي زارها نكهتها الخاصة بدءا بالأراجيح المعلقة فوق النهر والجبال التي تكتسي بالأشجار الخضراء، ومرورا بالأنهار التي تبدو كخلخال في طرابزون، وصولاً إلى مذاق السعادة في كأس الشاي المقطوف من جبال ريزا.

ويمكن للزائر إلى جانب استمتاعه بالمناظر الخلابة في أوزنغول، ممارسة بعض الأنشطة السياحية المختلفة مثل ركوب الدراجات المائية والقفز المظلي وتناول وجبة الإفطار أو الغداء على جانب البحيرة.

ويبلغ موسم السياحة في طرابزون ذروته خلال الصيف، ويتراوح متوسط سعر الغرفة الخشبية لليوم الواحد ما بين 60 و 100 دولار أميركي.

وجهات ومزايا

أكثر ما قد يدهشك خلال رحلتك في طرابزون هو أريافها البسيطة وألوان أشجارها المختلفة والتي تبدو مزيجا من اللون الأصفر والأحمر والبني، وترسم لوحات فنية.

ويمكن للزائر التنقل بكل سهولة عبر العديد من الهضاب والتلال لمشاهدة المناظر الطبيعية واستنشاق الهواء العليل الذي سيجعل السائح يشعر بالمزيد من الاسترخاء، خصوصاً إذا كان قادما من إحدى العواصم أو المدن التي يخنقها الزحام وحركة المارة والسيارات والهواء الملوث.

ويبدأ الزائر للمدينة جولته باكتشاف هضاب قرة داغ في المدينة، مروراً بتلال كولي داغ، وليس انتهاء بهضبة خضر نبي وغيرها من الجبال المرتفعة التي يمكن صعودها والتقاط صور جميلة فيها، والتعرف على طبيعة الناس وعلى بساطتهم في ربوع تلك الأماكن.