اليوغا.. من طقوس إلى رياضة ذهنية

اختلفت الأمور خلال الفترة الأخيرة وفقا لسهى، فالآراء التي كانت رافضة لليوغا على اعتبارها "طقوس دينية بوذية" بدأت تتحول وتعلم أنها رياضة مفيدة للإنسان وحالته النفسية، وتساعده في أمور كثيرة في حياته، فبدأت تظهر المراكز المتخصصة في اليوغا سواء في داخل قطر أو خارجها.

اليوغا هي نوع من الحركات الجسدية نشأت في الهند منذ أكثر من 5000 عام، وكلمة يوغا الهندية الأصل تعني دمج وحدة كل أجزاء الإنسان في وحدة واحدة متناغمة متجانسة لتحقيق السعادة والتوازن.

وترى سهى المقيمة بقطر وتداوم على ممارسة اليوغا أسبوعيا أن ممارسة هذه الرياضة بشكل دائم يؤدي إلى إحساس الشخص بالسلام والسعادة، مشيرة إلى أن اليوغا تتميز بمجموعة تمارين شد الجسم التي تساعد على استرخاء الجسد العقل للوصول إلى اتزان كامل.

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