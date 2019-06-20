 عدد سكان العراق يبلغ 81 مليونا عام 2050
البث الحي
ابحث

عدد سكان العراق يبلغ 81 مليونا عام 2050

العراق يحتل حاليا المرتبة 36 من بين دول العالم من حيث السكان بنسبة تبلغ 0.522% (الجزيرة)
العراق يحتل حاليا المرتبة 36 من بين دول العالم من حيث السكان بنسبة تبلغ 0.522% (الجزيرة)

أفاد الموقع الأميركي للتعداد السكاني في العالم بأن عدد سكان العراق سيبلغ 81 مليون نسمة عام 2050.

وقال الموقع الأميركي في إحصائية له لشهر يونيو/حزيران 2019، إن عدد "نفوس العراق الحالي يبلغ 40 مليونا و382 ألفا و459 شخصا، وتبلغ نسبة الذكور 50.64% مقابل 49.36% من الإناث، وبمعدل يومي للولادات يبلغ 3.505 ولادات، ومعدل الوفيات يبلغ 532 وفاة".

وأشار الموقع إلى أن عدد السكان سيرتفع إلى 53 مليونا و297 ألفا و666 شخصا عام 2030، وسيصل إلى 81 مليونًا و490 ألفا و359 شخصا عام 2050.

وبحسب الموقع، يحتل العراق المرتبة 36 من بين دول العالم من حيث السكان بنسبة تبلغ 0.522%.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية:
متعلقات
إزالة 30 كلم من الحواجز الإسمنتية من شوارع بغداد
صدمة وغضب بالعراق بعد جرائم قتل بحق أطفال
صيف حار ينذر بأزمة ساخنة في العراق
بالفيديو.. دلافين بمياه العراق الإقليمية في مشهد لافت
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
"أنامل صغيرة لمهن كبيرة".. أطفال غزة يتدربون على وظائف المستقبل
تعرف على أكثر المطارات خطورة في العالم
متحف البَد.. بيت تراثي فلسطيني
بالكويت.. الحرارة تتسبب في حالة وفاة وحرائق عديدة