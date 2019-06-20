عدد سكان العراق يبلغ 81 مليونا عام 2050

أفاد الموقع الأميركي للتعداد السكاني في العالم بأن عدد سكان العراق سيبلغ 81 مليون نسمة عام 2050.

وقال الموقع الأميركي في إحصائية له لشهر يونيو/حزيران 2019، إن عدد "نفوس العراق الحالي يبلغ 40 مليونا و382 ألفا و459 شخصا، وتبلغ نسبة الذكور 50.64% مقابل 49.36% من الإناث، وبمعدل يومي للولادات يبلغ 3.505 ولادات، ومعدل الوفيات يبلغ 532 وفاة".

وأشار الموقع إلى أن عدد السكان سيرتفع إلى 53 مليونا و297 ألفا و666 شخصا عام 2030، وسيصل إلى 81 مليونًا و490 ألفا و359 شخصا عام 2050.



وبحسب الموقع، يحتل العراق المرتبة 36 من بين دول العالم من حيث السكان بنسبة تبلغ 0.522%.