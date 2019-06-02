في مصر.. المخللات فواكه الطعام على المائدة الرمضانية

تعتبر المخللات أحد العناصر المهمة التي تحرص العائلات المصرية على وجودها على المائدة أثناء الإفطار في شهر رمضان المبارك.

وتشهد محلات المخللات إقبالا كبيرا من الصائمين، لما يعتقدون أنه يساعد على فتح شهيتهم، وأنهم بحاجة دائما لهذا الضيف الرئيسي على سفرتهم وهو طبق "المخلل".

وتعتمد صناعتها على عمليات التمليح والتجهيز والتعبئة، وغالباً ما يزاد الخل وقت التحضير، وفي أوقات أخرى يتم تجهيزه بالسكر. وتعد القيمة الغذائية للمخلل صغيرة، ويفضله البعض معتقدين أنه يفتح الشهية.