بالمغرب.. مخترع يوجّه ابتكاراته لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

خالد أيت ناصر-أغادير

يواجه العديد من المخترعين في المغرب صعوبات كثيرة تمنعهم من تطوير ابتكاراتهم، لكن رشيد أولاد مدني الذي يشتغل حاليا مسؤولا جهويا للمبيعات بشمالي المملكة، تحدى كل العوائق.

وحصل رشيد على المرتبة الأولى للنسخة الثانية للمسابقة الوطنية للابتكار المنتظمة بالمدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وعلى المرتبة الأولى في نسختها الثالثة أيضا في أبريل/نيسان 2019.

يقول رشيد عبد الله عياش صديق المخترع رشيد في حديث للجزيرة نت "ولج رشيد ميدان الاختراع عن حب وتعطش كبيرين لتحقيق أفكاره الإبداعية، وهو مخترع بالفطرة يجمع بين الموهبة والكفاءة، وهاتان الميزتان نادرا ما تجتمعان في شخص واحد".

ابتكارات مفيدة

يركز رشيد أولاد مدني في مشاريعه على الاختراعات ذات الطابع الإنساني والنفع العام، فقد ابتكر سترة متكلمة تمكّن مرتديها من تحويل حركات اليد إلى كلمات بأهم ست لغات عالمية، وهو ابتكار موجه إلى الأشخاص غير القادرين على الكلام نهائيا أو الأشخاص الذين لا يتكلمون لغة مخاطبيهم.