بالكويت.. الحرارة تتسبب في حالة وفاة وحرائق عديدة

محمود الكفراوي-الكويت

كانت عقارب الساعة تقترب من الواحدة ظهرا والحرارة تلامس 50 درجة مئوية، في وقت يحاول فيه الشاب السوري أحمد السيطرة على حركة المنشار الكهربائي لتقطيع حديد التسليح المستخدم في إنشاء أحد المباني الجديدة بالكويت.

ويفيد أحمد بأنه أمضى عامين في هذه المهنة التي يبدأ يومه فيها صيفا عند الرابعة فجرا ويستمر حتى الثانية ظهرا، لتدبير نفقات أسرته في سوريا، وهو أمر ينسحب على كثير من عمال المعمار.

ويبدو هؤلاء العمال -رغم معاناتهم- أحسن حالا من حنان السعيد التي روت للجزيرة نت كيف أنقذها القدر من موت محقق حين استيقظت قبل يومين على أصوات هرج ومرج لتكتشف اشتعال النار في الشقة المجاورة لمسكنها كانت صاحبتها اضطرت لإشعال شمعة عقب انقطاع التيار الكهربائي لخلل ناجم عن ارتفاع الحرارة.

وكانت صاحبة المنزل غادرت منزلها لقضاء بعض احتياجاتها لتلتهم النيران محتوياته بعد أن سقطت الشمعة على أرضية الغرفة وتتسبب في انفجار أسطوانة الغاز المجاورة.