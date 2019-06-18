 شاهد.. ميركل ترتجف بشدة خلال استقبالها الرئيس الأوكراني
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شاهد.. ميركل ترتجف بشدة خلال استقبالها الرئيس الأوكراني

ظهرت على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل علامات ارتجاف شديد خلال استقبالها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في العاصمة برلين اليوم الثلاثاء.

وخلال وقوف المستشارة أمام حرس الشرف إلى جانب الرئيس الأوكراني، بدأت ساقاها وجسمها بالارتجاف بشدة، لكن عندما سارت رفقة زيلينسكي أمام  حرس الشرف خف الارتجاف بوضوح.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مع زيلينسكي إنها تناولت ثلاثة أكواب من الماء، موضحة أن السبب في الارتجاف كان على ما يبدو نقص المياه في جسمها، مضيفة أنها باتت في حالة جيدة.

يُذكر أن ميركل بدا عليها علامات ارتجاف من قبل خلال مناسبات مماثلة، وكان يتم إرجاع سبب ذلك إلى نقص المياه خلال الحرارة الشديدة.

المصدر : الألمانية
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