أماكن سياحية تمنع زوارها من التقاط "السيلفي"

وأوضحت الكاتبة مارينا نيزنسيفا في مقال نشره موقع "آف بي ري" الروسي أن الكثير من الأمور التي قد تكون عادية في بلد ما تعتبر غير قانونية أو غير مقبولة في بلد آخر، وأن التقاط الصور في بعض مناطق العالم جريمة يعاقب عليها القانون ويواجه مرتكبها غرامة مالية أو حتى السجن في بعض الحالات.

و في ما يأتي قائمة ببعض هذه الأماكن:

مهرجان سان فيرمن

يمنع السائح من تصوير نفسه أثناء مهرجان سان فيرمن الذي يقام في يوليو/تموز، ويتخلله سباق بين الناس والثيران في الأزقة الضيقة لمدينة بامبلونا القديمة، إحدى أقدم المدن في شمال إسبانيا.

وتتميز هذه الثيران بالسرعة والقوة، ويحاول الرجال والنساء خلال هذا المهرجان مجاراتها والهرب منها، لذلك فإن التوقف لالتقاط الصور -حتى لو كان ذلك لمدة ثانيتين- يمكن أن يكلف السائح حياته، ويجعله خطرا على المحيطين به.

وتصل العقوبة المالية لمرتكب هذا التصرف الانتحاري إلى ثلاثة آلاف يورو.