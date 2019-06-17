الفريسكا.. كلمة إيطالية وحلوى عثمانية على شواطئ الإسكندرية

الجزيرة نت-الإسكندرية

"فريسكا أيوه الفريسكا.. معايا الفريسكا"، ربما تكون هذه الجملة أكثر ما يسمعه المصطافون على شواطئ الإسكندرية شمال مصر، والتي تمثل إحدى أهم معالم المدينة الساحلية خلال فصل الصيف.

حاملا صندوقا خشبيا وبدأب كبير يطوف الشاب أحمد محمد حسن شواطئ الإسكندرية بحثا عن رزقه عبر بيع حلوى الفريسكا الشهيرة. أحمد من صعيد مصر لكنه يأتي للعمل بالإسكندرية في فصل الصيف فقط حتى يتمكن من مساعدة والده في تكاليف المعيشة والإنفاق على إخوته.

والفريكسا عبارة عن رقائق بسكويت دائرية ممزوجة بالعسل والمكسرات، وتتنوع الإضافات إليها سواء الفول السوداني أو السمسم أو جوز الهند أو البندق، ويباع منها "السادة" وهي عبارة عن قطعة بسكويت دائرية مقرمشة.

ورغم أن كلمة فريسكا (Fresca) إيطالية الأصل وتعني الطازج أو المنعش أو اللطيف، فإن هذه الحلوى يعود أصلها إلى العصر العثماني، وقد انتشرت في الإسكندرية مع توافد الجالية الإيطالية إليها، بحسب أستاذ التراث والأدب الشعبي بجامعة الإسكندرية محمود حجر.

انتقلت الحلوى الشهيرة من الشواطئ إلى شاشات التلفزيون، حيث قامت الممثلة آثار الحكيم ببطولة مسلسل "فريسكا"، ولعبت فيه دور بائعتها.

وكتب الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم أغنية المسلسل، وجاء فيها "كان فيه يا بلدنا يا نسّاية.. حتة بسكوتة فريسكاية، ع الشط تبعتر ضحكتها.. تفرش حدوتة وغنواية، نشوانة بسحر جلال الكون.. عشقانة جمال الصوت واللون".