بالفيديو.. دلافين بمياه العراق الإقليمية في مشهد لافت

التقط نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة كبيرة من الدلافين تسبـح في مياه العراق الإقليمية عند ميناء البصرة النفطي، في مشهد لافت.

مجموعة كبيرة من الدلافين تسبـح وتمـرح في مياهنا الاقليمية عند ميناء #البصرة النفطي

في مشهد لم يره اغلب العراقيين.#تويتر_العراق #ترند_العراق

pic.twitter.com/BWd3kSpY8l — ترند العراق | Trending In Iraq (@IraqiTrend) June 16, 2019