 بالفيديو.. دلافين بمياه العراق الإقليمية في مشهد لافت
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بالفيديو.. دلافين بمياه العراق الإقليمية في مشهد لافت

التقط نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة كبيرة من الدلافين تسبـح في مياه العراق الإقليمية عند ميناء البصرة النفطي، في مشهد لافت.
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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