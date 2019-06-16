بالفيديو.. دلافين بمياه العراق الإقليمية في مشهد لافت
التقط نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة كبيرة من الدلافين تسبـح في مياه العراق الإقليمية عند ميناء البصرة النفطي، في مشهد لافت.
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