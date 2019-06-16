في الكويت.. مظاهرة للدفاع عن حق الكلاب في الحياة

محمود الكفراوي-الكويت

أطلق نشطاء كويتيون حملة موسعة خلال اليومين الماضيين انتقدوا عبرها قيام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بتسميم عدد من الكلاب الضالة بعد إيذائها عددا من السكان.

ودشن المدافعون عن حقوق الحيوان وسما على مواقع التواصل الاجتماعي حمل عنوان #تسميم _الكلاب _في _الكويت، عرضوا من خلاله عددا من الفيديوهات والصور لعملية التسميم وما صاحبها من آلام ناجمة عن تناول السم. وقد تفاعل عدد كبير من المغردين مع الحملة.

ولم يكتف النشطاء بذلك، بل نظموا مساء الخميس وقفة احتجاجية في ساحة الإرادة، أشهر أماكن التظاهر في الكويت، وانتقدوا تسميم الحيوانات الأليفة واعتبروه عملا وحشيا.

وفي حديث للجزيرة نت، اعتبر عدد من النشطاء أن الخطوة مخالفة للقانون الكويتي الذي يجرم قتل أو تعذيب الحيوانات، كما أنها "تتعارض أيضا مع تعاليم ديننا الحنيف".

في المقابل، رأى معارضو الحملة أن خطوة هيئة الزراعة يبررها تكاثر أعداد الكلاب الضالة في أغلب مناطق الكويت، ومهاجمتها للسكان، وتسببها في كثير من المشاكل لا سيما مهاجمة الأطفال.