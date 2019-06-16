بالفيديو.. مقدسي يبتكر منظومة لتحلية مياه البحر بتكلفة منخفضة

بصعوبة تمكّنا من الوصول إلى منزل المخترع المقدسي جميل أبو ماضي في حي رأس العامود، أحد أكثر أحياء مدينة القدس المحتلة اكتظاظا بالسكان.. استقبلنا بنفس الحماس الذي استقبلنا به قبل عامين عندما زرناه لإعداد تقرير عن ابتكاره المتعلق بتحويل البنزين في السيارات من سائل إلى غاز.

وبالشغف ذاته بدأ جميل يشرح للجزيرة نت عن منظومة جديدة ابتكرها لتقطير ماء البحر بتكلفة منخفضة جدا عبر جهاز صنع معظم قطعه يدويا، وهي تعتبر المنظومة الأولى من نوعها في العالم وتوفر الكثير من الطاقة وينتج عنها أعلى درجات الماء جودة.

دوافع الاختراع

تحدث جميل أبو ماضي عن الأسباب التي دفعته لابتكار منظومة جديدة لتقطير مياه البحر، وقال إنه يتابع بقلق معضلة الدول في توفير مياه صالحة للشرب لمواطنيها، ويؤسفه موت كثيرين بسبب عدم توفر مياه نقية.

وأضاف "من هنا بدأت التفكير في طرق لتحلية مياه البحر بتكلفة منخفضة، لأن الطرق المتبعة حاليا تحتاج لمواد كيميائية وطاقة وأيدي عاملة وتكلفة إنشاء وصيانة دورية وغيرها".

المياه بعد خضوعها للتحلية عبر الجهاز الذي اخترعه جميل أبو ماضي (الجزيرة)

وقال "بصفتي فيزيائيا ولديّ عدة اختراعات، توصلت إلى مخطط نظري للمنظومة ودعمته بتجارب علمية مصغرة في منزلي أثبتت ما كتبته نظريا.. توجهت بعدها لمؤسسة النيزك للإبداع العلمي التي تبنت الفكرة ودعمتني لإنشاء نموذج مصغر لمنظومة تحلية المياه الخاصة بي".