وهب حياته للعلم.. عراقي ينال الدكتوراه في سن الرابعة والثمانين

آية منصور-بغداد

يبدو أن أحلام أحمد جابر لم تتوقف عند عمر محدد ولم تتكأ الأماني لديه على عكاز بل تقدم نحوها بقدمين ثابتتين رغم تخطيه الثمانين، في بلد يعاني شبابه من نوبات إحباط عظيمة نتيجة الحروب المتكررة والاقتصاد المتهالك.

صاحب الأربعة والثمانين عاما قدم درسا بليغا لأكثر من جيل بنيله شهادة الدكتوراه بعد بلوغ هذا العمر ولسان حاله يقول "إذا ملكت الطموح والرغبة والجموح فاسع إلى ذلك الضوء الذي تراه بعيدا".

محاولات متكررة

في عام 1961 حاول جابر تقديم بحث عن نشوء الدول منذ بدء الخليقة لكنه قوبل بالرفض الشديد واعتبرته الحكومة العراقية معاديا لها ببحثه هذا الذي يفند وجود الدول ونشأتها بالقوة من خلال رسم الحدود.

وواجه جابر كثيرا من المضايقات لسنوات وتعرض للتوقيف عديد المرات بسبب آرائه وأفكاره وبقي ينتظر التقديم لرسالة الماجستير حتى عام 2003 حين كان وقتها قد تجاوز الستين، وفي هذا العمر لا يسمح للشخص بإكمال الدراسات العليا حسب القانون العراقي.

ويقول جابر "طلبت مقابلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أجل الحصول على موافقة أو استثناء لإكمال دراستي وانتظرت أكثر من ستة أشهر ولم يسلموني الموافقة، ثم وهبوني ثلاث دقائق فقط ألقيت شعرا هجائيا في وجه الوزير وخرجت".

ويضيف أن وزارة التعليم العالي أقرت بعد فترة قانون الموافقة على استثناء الدراسة من شرط العمر للحصول على الشهادات العليا، غير أنها ربطت ذلك بأن يكون على النفقة الخاصة.