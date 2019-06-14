أدريان جيلبرت.. المصمم الذي غيّر مفاهيم الأناقة بهوليود

حفصة علمي-باريس

مع ارتفاع شعبية أفلام هوليود خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي أصبحت إطلالات نجمات الشاشة محل إعجاب الجماهير في العالم، فقد بدأ التأثير الفعلي لهوليود على الموضة خلال عصر السينما الصامتة مع أحذية غلوريا سوانسون المزينة باللؤلؤ وأحجار الراين، والممثلة كلارا بو التي عممت موضة الشعر المزركش والتنانير (الجيبات) المطوية والسراويل البحرية.

وكانت النساء منبهرات بأزياء أفلام السينما، وكن يشترين منها نسخة منخفضة السعر من تجار التجزئة أو يقمن بخياطة التصميم نفسه على غرار نجمات هوليود، بينما مثل الفستان الذي ارتدته فيفيان لي في مشهد النزهة في "غون ويد ويند" في عام 1939 -أحد أكثر الأفلام شعبية في تلك الفترة- التصميم المفضل حينها، مما جعل دور مصممي أزياء هوليود مهما في إملاء اتجاهات الموضة بين عامي 1928 و1941.

وقد لا يكون لاسم أدريان جيلبرت القدر نفسه من الشهرة مثل كوكو شانيل حاليا، غير أنه كان الاسم الرائد في مجال التصميم في العصر الذهبي في هوليود، وسعت وراءه ألمع النجمات لارتداء فساتين من تصاميمه تخلدها الذاكرة السينمائية الأميركية إلى يومنا هذا.

من أدريان جيلبرت؟

ولد أدريان في مدينة صغيرة في ولاية كونيتيكت الأميركية، ودرس الفنون الجميلة والتطبيقية في جامعة نيويورك، ثم انتقل إلى باريس لاستكمال دراسته حيث طور شغفه في مجال الصور التوضيحية والإخراج.

وتعاون أدريان في بداية مشواره مع الملحن إيرفينغ برلين لتصميم الأزياء لإنتاج "برودواي".

وعمل عام 1924 مع مصممة الأزياء ناتاتشا رامبوفا في فيلم "الصقر المقنع"، ولكن حياته العملية بدأت فعليا سنة 1928عندما اقترح عليه المخرج الأسطوري سيسيل ديميل منصب كبير مصممي الأزياء في شركة مترو غولدوين ماير لإنتاج الأفلام، ثم في أستوديو السينما في هوليود حيث عمل لمدة 13 عاما.