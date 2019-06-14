أدريان جيلبرت.. المصمم الذي غيّر مفاهيم الأناقة بهوليود
حفصة علمي-باريس
مع ارتفاع شعبية أفلام هوليود خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي أصبحت إطلالات نجمات الشاشة محل إعجاب الجماهير في العالم، فقد بدأ التأثير الفعلي لهوليود على الموضة خلال عصر السينما الصامتة مع أحذية غلوريا سوانسون المزينة باللؤلؤ وأحجار الراين، والممثلة كلارا بو التي عممت موضة الشعر المزركش والتنانير (الجيبات) المطوية والسراويل البحرية.
وكانت النساء منبهرات بأزياء أفلام السينما، وكن يشترين منها نسخة منخفضة السعر من تجار التجزئة أو يقمن بخياطة التصميم نفسه على غرار نجمات هوليود، بينما مثل الفستان الذي ارتدته فيفيان لي في مشهد النزهة في "غون ويد ويند" في عام 1939 -أحد أكثر الأفلام شعبية في تلك الفترة- التصميم المفضل حينها، مما جعل دور مصممي أزياء هوليود مهما في إملاء اتجاهات الموضة بين عامي 1928 و1941.
وقد لا يكون لاسم أدريان جيلبرت القدر نفسه من الشهرة مثل كوكو شانيل حاليا، غير أنه كان الاسم الرائد في مجال التصميم في العصر الذهبي في هوليود، وسعت وراءه ألمع النجمات لارتداء فساتين من تصاميمه تخلدها الذاكرة السينمائية الأميركية إلى يومنا هذا.
من أدريان جيلبرت؟
ولد أدريان في مدينة صغيرة في ولاية كونيتيكت الأميركية، ودرس الفنون الجميلة والتطبيقية في جامعة نيويورك، ثم انتقل إلى باريس لاستكمال دراسته حيث طور شغفه في مجال الصور التوضيحية والإخراج.
وتعاون أدريان في بداية مشواره مع الملحن إيرفينغ برلين لتصميم الأزياء لإنتاج "برودواي".
وعمل عام 1924 مع مصممة الأزياء ناتاتشا رامبوفا في فيلم "الصقر المقنع"، ولكن حياته العملية بدأت فعليا سنة 1928عندما اقترح عليه المخرج الأسطوري سيسيل ديميل منصب كبير مصممي الأزياء في شركة مترو غولدوين ماير لإنتاج الأفلام، ثم في أستوديو السينما في هوليود حيث عمل لمدة 13 عاما.
|الممثلة كاثرين هيبورن (مواقع التواصل الاجتماعي)
ولعب فنه وبراعته في التصميم دورا أساسيا في إضفاء لمسة جمالية وإخراجية أسهمت في نجاح كثير من الأفلام السينمائية التي ظلت عالقة بالذاكرة.
ويذكر أن تعاونه مع الممثلة الشهيرة غريتا غاربو كان الأبرز في مسيرته المهنية وصمم جميع إطلالاتها في أفلامها التي لقيت نجاحا كبيرا مثل "ماتا هاري" و"غراند أوتيل" و"آنا كارينين" و"إونكور أنترنغ"، ليكتسب بذلك مكانة مرموقة في هوليود ويصبح اسما صعبا في مجال الموضة وفي الأسلوب الكلاسيكي الحديث على وجه الخصوص.
وتظهر الممثلة كاثرين هيبورن بفيلم جورج ستور "قصة فيلادلفيا" عام 1940 في دور تريسي بمشهد طويل مع الممثل جيمس ستيوارت -خلال دوره الوحيد الحائز على جائزة الأوسكار- وهي ترتدي ثوبا طويلا أبيض اللون مزينا بالصدف وطبعات ذهبية مستوحاة من فن "الآرت ديكو" على خط العنق والأكمام، مما أسهم في تقديم الممثلة بصورة أنيقة على الشاشة بفضل قماش الفستان الشفاف والخياطة المنفذة بإتقان.
أزياء هوليود الخالدة
وعمل أدريان خلال الثلاث عشرة سنة التي قضاها ما بين شركات الإنتاج وهوليود في أكثر من 250 فيلما ورسم خطا جديدا في ثقافة الأزياء في الأفلام الأميركية.
واكتسح مجال تصميم الملابس الجاهزة النسائية وحقق نجاحا كبيرا، في الوقت الذي كانت فيه صناعة الملابس الأميركية معزولة عن باريس في الحرب العالمية الثانية.
وحوّله تصميم الأزياء أثناء فترة الكساد الكبير إلى مبدع في عمله وأخرجه من القيود التقليدية وقام بتصوير فساتين انسيابية بقصات بسيطة تميزها طبعات مثيرة وجريئة جعلت من كل صورةٍ لوحة فنية متكاملة بفضل استخدامه لتقنية الظل التي تجسدت أبهى ما يكون في صورة الممثلة جوان كراوفورد.
ويعتبر شكل الهرم المقلوب -الأكتاف العريضة فوق الخصر- الإسهام الأكبر لأدريان في الموضة ولا يزال رائجا حتى يومنا هذا، كما أنه كان أول من استوعب فكرة التصميم المستوحى من الملابس العسكرية واستعان لتحقيق ذلك بخياط مختص سابق في صناعة زي الجيش البولندي.
وبالتوازي مع ذلك، استعان أدريان بمطبوعات تصويرية لفنانين مشهورين مثل سلفادور دالي وبابلو بيكاسو لرسم الخطوط الأولى لمعظم تصاميمه.
فساتين ساحرة
وأبهر أدريان أميركا بقصات الفساتين الساحرة وأكمام الكيمونو الأنيقة، واستخدم كثيرا من الأقمشة تنوعت بين الحرير والأورجانزا، وقام بإصدار مجموعة خاصة سنة 1949 لفساتين بطبعات حيوانيةمثل شريط النمر الحريري وجلد الثعبان، ليصبح بذلك من أوائل المصممين الذين فكروا في إدراج هذا النوع الجديد من الرسومات.
وأعطى أدريان أهمية فائقة لتقنيات التطريز واللف والطيات وغيرها لإنتاج ملابس تحتفي بالمنسوجات والأقمشة المستخدمة فيها بقدر التصميم نفسه، مما جعل مجموعته الأخيرة لعام 1952 مهداةً للجمال وسلامة الأقمشة.
ويمتاز أدريان بتوغله في التفاصيل الجمالية للأقمشة لإنتاج أشكال مبتكرة أكثر من ميله إلى تقديم أزياء مفعمة بالدراما التصويرية في عالم هوليود، وينفرد بعبقريته في التعامل مع مختلف أنواع الأقمشة -خاصة بدلات الصوف- لتشكيل خط العنق وتصميمات الجيب مما لا مثيل لها، الأمر الذي جعل مؤسس أسبوع الموضة في نيويورك إليانور لامبرت يقول عنه "القماش هو أول علامة تدل على أن هذا الزي من تصميم أدريان".
وسيذكر تاريخ الموضة والسينما اسم أدريان بقوة عند الحديث عن الإطلالات الأنيقة للنجمات في أشهر الأفلام الأميركية القديمة.
ولا يزال تأثيره في خط الأزياء العالمية مستمرا حتى اليوم، كما هي الحال في مجموعات المصمم الأميركي جيفري بين والباريسي عز الدين علية ومارك جاكوبس التي لا تزال كلها تستوحي الخطوط العريضة للتصميم التي استخدمها أدريان جيلبرت قبل ستة عقود.
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