بالأرجنتين.. 178 ألف دولار لامرأة تعويضا عن خدمة طليقها 27 سنة

نقل موقع 20 منوت الفرنسي عن صحف محلية الاثنين الماضي أن محكمة العدل الأرجنتينية حكمت على شخص بتعويض زوجته السابقة عن الأعمال المنزلية التي قامت بها خلال 27 عاما من زواجهما.

ويتعين على الزوج بموجب هذا الحكم دفع حوالي 158 ألف يورو (حوالي 178 ألف دولار) تعويضا لزوجته السابقة البالغة سبعين عاما التي كرست نفسها لتربية أطفالهما والعمل في المنزل أثناء حياتهما معا.

وقال الموقع إن هذا التعويض يتعين بموجب التعديل الذي تم إدخاله في القانون المدني عام 2015، وأنه يمكن للزوج أن يقدم المبلغ لزوجته دفعة واحدة أو بأي طريقة يتفق عليها الطرفان.

وحددت القاضية فيكتوريا فاما لصالح المرأة المطلقة منذ عام 2011 مبلغا لإعادة التوازن إلى الوضع الاقتصادي المتباين بين الزوجين، وقالت "إن اعتماد النساء اقتصاديا على أزواجهن إحدى الآليات المركزية التي يتم من خلالها إخضاع المرأة في المجتمع".

وأورد الموقع فقرةً في الحكم تقول "المدعى عليه ترك هذه المرأة بعد 27 عامًا من الزواج.. عندما أصبح عمرها 60 عاما -الذي تحال فيه النساء إلى التقاعد- ولا يمكنها الالتحاق بسوق العمل".