هروب نحو 133 مليون نحلة بانقلاب شاحنة بولاية مونتانا

ذكرت وسائل إعلام محلية أن سائقا تسبب بالخطأ في انقلاب شاحنة؛ مما أسفر عن هروب حمولتها من النحل التي قدرت بنحو 133 مليون نحلة في ولاية مونتانا الأميركية.

وكانت الشاحنة -التي تحمل أربعين ألف باوند (الباوند يساوي نصف كيلوغرام تقريبا) من نحل العسل- متجهة من كاليفورنيا إلى نورث داكوتا عندما تحطمت عند تقاطع ريفي بالقرب من بوزمان مونتانا، ولم يصب أي أحد في الحادث.

وقال برايان نيكولاي مساعد رئيس الإطفاء في الولاية إن طاقمه لم يسبق له التعامل مع حادثة كهذه، فكانت الأولية لديه هو منع اشتعال النار نتيجة تسرب الوقود من الشاحنة، مما استدعى تصرفا سريعا من جانب عمال الإنقاذ الذين استخدموا أقنعة تنقية الهواء لتقليل خطر التعرض للسعات النحل.

ووضع المسؤولون المحليون تحذيرات في مكان الحادث وسط مخاوف بشأن الأشخاص الذين يعانون من حساسية من لسعات النحل.