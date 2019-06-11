بلغت 65 تحت الشمس.. درجات حرارة قياسية بالكويت

نادية الدباس-الكويت

سجلت درجات الحرارة في الكويت على امتداد الأيام الماضية معدلات عالمية وبلغت 51 درجة مئوية في الظل ما بين الساعة الواحدة والثانية ظهرا، فيما يتوقع أن تنزل تدريجيا انطلاقا من الخميس المقبل.

وشهدت منطقة "مطربة" الصحراوية الواقعة شمال البلاد بالقرب من الحدود مع العراق درجات الحرارة العليا (51 درجة مئوية)، فيما بلغت بالجهراء والصليبية بالمناطق الصحراوية 49 درجة مئوية والسالمية وبعض الجزر في المناطق الساحلية 39 درجة مئوية.

ويتوقع أن تبلغ المستويات القياسية التي سجلتها درجات الحرارة في الكويت الأربعاء ذروتها بالمقارنة مع ما تسجله في مثل هذا الوقت من كل عام.

ويفسر خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان ارتفاع درجات الحرارة بما يعرف بفترة "البارح"، وهو منخفض موسمي هندي مصحوب برياح هابطة من طبقات الجو العليا تسبب ارتفاعا في درجات الحرارة بالكويت ومناطق شمال شرق شبه الجزيرة العربية وجنوب العراق والأحواز.

ويضيف رمضان في حديثه للجزيرة نت أن درجات الحرارة التي سجلتها أجهزة الرصد والقياس التابعة لإدارة الأرصاد الجوية مرتبطة بالظل وفقا للمعايير الدولية، وأن معدلات الحرارة تحت أشعة الشمس وصلت إلى ما بين 60 و65 درجة مئوية خلال ساعة الذروة (ما بين الواحدة والثانية ظهرا).

خطأ شائع

ويشير رمضان إلى خطأ شائع في الكشف عن درجات الحرارة حين يقوم البعض باعتماد ما تسجله لوحات القراءة في السيارات أو أجهزة قياس حرارة سطح الأرض، ويقول إن الدرجات تختلف حسب طبيعة كل مادة في امتصاص أشعة الشمس.

ويقول "الصحيح هو قياس درجة حرارة الهواء التي تؤثر في الإنسان ووظائف أعضائه بشكل عام.. ارتفاع ولو بمعدل نصف درجة مئوية لا يؤثر في الإنسان فحسب، وإنما على الأحياء كافة من حيوان ونبات وكائنات دقيقة، فضلا عن الأجهزة والآليات".