كمال حفصي.. عصامي أنشأ مشروعا افتراضيا حول معالم أغادير بالمغرب

خالد آيت ناصر-أغادير

"لم أتصور أن يُقبل الناس على الزيارات الافتراضية للمنشآت التي قمت بتوطينها على خرائط غوغل.. بعد مدة وجيزة تفاجأت بعدد كبير من الزيارات، وهذا دليل على اهتمام المواطنين بهذا المجال". هذا ما قاله الموظف ببلدية أغادير كمال حفصي للجزيرة نت وهو لا يزال يعكف في مكتبه على إنجاز مشاريعه في مجال الزيارات الافتراضية.

مشروع أغادير في الواقع الافتراضي (Agadir vr) مشروع رقمي أسسه كمال حفصي جنوب المغرب ويهدف إلى إنشاء زيارات افتراضية لأماكن متعددة ذات طابع سياحي أو ثقافي أو تاريخي أو تربوي أو إداري، فيسافر بالمستخدم إلى هذه الأماكن دون الحاجة للتنقل إلى عين المكان، مما يضمن له سهولة الاستكشاف.

ويهدف كمال حفصي عبر المشروع إلى توطين أكبر عدد من المنشآت العمومية والخاصة مما سيساهم في خلق خريطة غنية بالمعلومات، ويقول إن "المشروع جاء بناء على النقص الموجود على خرائط غوغل على مستوى مدينة أغادير".