عمله لا يقتصر على رمضان.. مطعم ماليزي يهدي الوجبات للمحتاجين بالأردن



همام العسعس

من الطبيعي أن تسمع عن مبادرات لإفطار الصائمين في كل بلد مُسلم يُشرف عليها مواطنوها، لكن مبادرة جديدة ستُلفت انتباهك وتشعرك بالسعادة حين ترى طلبة ماليزيين يعدون طعام الفطور لتوزيعه على الأسر الفقيرة واللاجئين ليس في ماليزيا، وإنما في الأردن!

المطعم الخيري "نور ماليزيا" يقدم وجبات الإفطار التقليدية الماليزية لمئات الأسر في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتجمعات السوريين كل يوم خلال شهر رمضان ويزودون العائلات المتعففة بوجبات الغداء كل جمعة طيلة العام.

وتقول الطالبة قانعة التميمي (24 عاما) -تدرس اللغة العربية في كلية المجتمع الإسلامي- إن المؤسسة الخيرية التي يتبع لها المطعم ترسل الطلبة الماليزيين إلى الأردن ليحصلوا على شهادات في الشريعة الإسلامية واللغة العربية ويتعلموا مهارات العمل من طبخ وإدارة كي يصبحوا دعاة في المستقبل لنشر الإسلام.

وتقوم فكرة المطعم على استقطاب الطلبة الماليزيين للتطوع فيه مقابل تغطية نفقات دراستهم للغة العربية والعلوم الإسلامية، في خطوة لنشر الدين الإسلامي والرسالة المعتدلة له من خلال المؤسسة الخيرية الأم (جي إي بس هولدينغ) التي يتبع لها المطعم بحسب التميمي.