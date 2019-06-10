خلال مسح لأراضي بناء.. اكتشاف وديعة تعود إلى العصر البورغندي بفرنسا

اكتشف فريق من المعهد الوطني للبحوث الأثرية الوقائية بحي كاتدرائية سانت بنينو بمدينة ديجون الفرنسية وديعة تحتوي على ثلاثين عملة ذهبية وفضية تعود إلى العصر البورغندي نهاية القرن 15، وذلك خلال عملية مسح بسيطة للأراضي المخصصة لبناء مبنى سكني.

وذكر الكاتب بيار برتيليمي في تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية -نقلا عن المسؤول العلمي للفريق صاحب الاكتشاف ستيفان أليكس- أن "المدينة تحت قيادة دوقات بورغندي وشارل الغري عام 1477 شهدت تغييرات مهمة، وظهرت القصور الخاصة، ووجدنا داخل مجموعة من المباني الأكثر ثراءً هذه الوديعة النقدية".

وبيّن الكاتب أن الصندوق المعدني الصغير لم يكن يحتوي حين اكتُشف إلا على عملات معدنية وقلادة صغيرة، وقطع مبعثرة ومتآكلة، والقطع التي التُقطت من بين الشوائب المعدنية الكبريتية كانت ملتصقة ببعضها.

وتحدث المسؤولون عن الاكتشاف عن تلوث الأرض لشرح الحالة الخاصة بالكنز، وقالوا "بُنيت مراحيض في نهاية القرن 19 والبراز والبول الذي سُكب طيلة عقود من الزمان في هذا المكان سبب هذا التصلب".

مصادرة وتفكيك

وقال المختص في علم العملات في المعهد الوطني للبحوث الأثرية الوقائية باسكال ليسترات بعدما انتهى المركز البلدي للترميم والدراسات الأثرية في فيينا من تطهير وتنظيف كل قطعة؛ إن أحدث العملات المعدنية -وهي عملة تستون لأسقفية فريبورغ- تعود إلى عام 1494.

ويفسر باسكال سبب وجود هذه الوديعة بطريقة دقيقة للغاية، ويقول "في عام 1494 كان الملك شارل الثامن صاحب السلطة بفرنسا، وشن الحرب الأولى ضد إيطاليا، واحتاج إلى الكثير من المعادن الثمينة لدفع مستحقات قواته، فتم حظر العملات الأجنبية التي صودرت وفُككت إلى أجزاء".