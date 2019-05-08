شاهد.. إمبراطور اليابان الجديد يؤدي الطقوس الدينية

أدى الإمبراطور الياباني ناروهيتو اليوم الأربعاء أول طقوس دينية في القصر الإمبراطوري منذ اعتلائه العرش قبل أسبوع.

وزار الإمبراطور (59 عاما) الذي كان يرتدي زيا باللون الأسود والبرتقالي، مزارا مقدسا داخل القصر في طوكيو، يتبعه مسؤولون يحملون شارات الملك، وهي عبارة عن سيف وجوهرة ورثها من والده أكيهيتو الذي أصبح إمبراطورا شرفيا.

وقد أصبح ناروهيتو الإمبراطور الـ126 لليابان في الأول من مايو/أيار الجاري، بعد يوم من تنازل والده أكيهيتو عن العرش، في أول تنازل عن العرش تشهده اليابان منذ 202 عام.

يذكر أن أكيهيتو أعرب عن رغبته في التنازل عن العرش عام 2016، وأرجع الأسباب إلى مشاعر القلق من أن يمنعه تقدمه في العمر وضعف حالته الصحية من أداء واجباته الرسمية كرمز للدولة.