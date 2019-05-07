لمدة أربعة أشهر.. السلاحف البحرية تغلق أحد شواطئ قطر

عماد مراد-الدوحة

قرار سنوي تصدره وزارة البلدية والبيئة في قطر بإغلاق شاطئ فويرط شمالي البلاد لمدة أربعة أشهر بهدف مساعدة السلاحف البحرية الصقرية المنقار المهددة بالانقراض من التعشيش ووضع البيض.

المشروع القطري الذي أطلق قبل 17 عاما يستهدف الحفاظ على بيض السلاحف البحرية التي تخرج إلى الشاطئ بداية من أبريل/نيسان من كل عام، وتوفير كل الظروف المناسبة حتى فقس هذا البيض وخروج صغار السلاحف، ومن ثم إعادتهم إلى مياه الخليج لحماية هذا النوع من الانقراض.

تتزاوج السلاحف الصقرية المنقار عادة خلال مارس/آذار، وتبدأ عملية التعشيش في أواخره أو في بداية أبريل/نيسان، وذلك بأن تخرج الإناث من البحر وتبحث عن مكان مناسب لتحفر بأرجلها السفلية حفرة تضع فيها البيض ثم تردمها. وقد تسبق عملية وضع البيض محاولة الحفر في عدة أماكن للتمويه على مكان البيض الحقيقي.

وعملية التزاوج تحدث عادة عند سطح المياه الضحلة القريبة من شواطئ التعشيش، لتنتقل بعدها الإناث من مناطق التغذية إلى شواطئ التعشيش، وتعود ذكور السلاحف إلى مناطق التغذية، وتبقى الإناث على الشاطئ قرابة الأسبوعين تضع خلالهما حوالي 100 بيضة على ثلاث دفعات، قبل أن تعود إلى موطنها تاركة صغارها في العش دون أدنى حماية لعدم ممارسة السلاحف الرعاية الأبوية.