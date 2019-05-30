رمضان.. موسم خاص لازدهار الحلوى السورية بمصر

بعد تدفق السوريين على مصر في السنوات الأخيرة هربا من الظروف الصعبة في بلدهم، تزايدت المحلات السورية وفي مقدمتها تلك التي تبيع الحلوى التي تلقى إقبالا كبيرا خصوصا في شهر رمضان المبارك.

وفي مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، يوجد عدد كبير من محال الحلويات السورية، وربما تصادف أكثر من محل في المكان نفسه تعرض أنواعا مختلفة من الحلويات، وما يميزها هو التنافس في طريقة العرض لجذب "الزبون".

وتعتبر الحلويات السورية من أفضل وأشهر أنواع الحلويات في مناطق بلاد الشام، حيث تتميّز بلذتها ومذاقها الطيب، وتشتهر سوريا بصنع ما لذّ وطاب من الحلويات ذات المصدر الغذائي الغنيّ بالسعرات الحراريّة.

وما يزيد من تميّز مذاق الحلويات السورية أن صناعها يضيفون إليها المكسّرات والقشطة التي تضيف طعما رائعا لهذه الحلويات، ومنها الوربات بالقشطة، وهريسة الجزر، والهريسة النبكيّة، وأصابع الست، والمشبك الحلبي، وبلح الشام المقرمش وزنود الست والمهلبية، إلى جانب الحلويات الشامية الأصلية كالكنافة والقطايف والنمورة والمعمول والعوامة والبسبوسة وغيرها.

ومن أكثر أطباق الحلويات التي يتميّز بها المطبخ السوري في شهر رمضان هي البقلاوة والبرازق والمشكّل وأصابع الستّ والمحلايّة وغيرها من أطباق الحلويات المتنوعة ما بين الحلويات التقليدية والعصرية.