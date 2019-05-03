فرنسا.. الرجال أيضا ضحايا للعنف المنزلي

كشفت النائبة عن "حزب الجمهورية إلى الأمام" الفرنسي كلير أوبتي قبل أيام في جلسة للبرلمان النقاب عن العنف المسلط ضد الرجال، مشيرة إلى أن الإحصاءات توضح أن الرجل هو الضحية في أكثر من ربع حالات العنف المنزلي، وقالت إن رجلا يقتل كل 13 يوما بسبب تعنيفه من قبل امرأة.

هذه التصريحات أثارت تساؤلات المتابعين، حيث شكك بعضهم في مدى دقتها، ومنهم من وجه سؤاله إلى صحيفة ليبراسيون الفرنسية التي أكدت الأمر، إلا أنها أوضحت أنه ليس بالضرورة مؤشرا مهما لتوضيح ظاهرة الضرب أو سوء المعاملة ضد الرجال.

وذكرت الصحيفة أن هذه الإحصاءات جاءت في الدراسة الوطنية بشأن الوفيات العنيفة بين الأزواج التي أجرت مسحا متعلقا بجرائم القتل والقتل عبر التسميم والعنف الذي أدى إلى الموت دون عمد.

وركزت الدراسة على الأزواج "الرسميين" والأزواج المنفصلين ومن يعرفون بالشركاء والشركاء المنفصلين، والمرتبطين في سياق علاقة مفتوحة، وحددت السياق الذي حدثت فيه الوفاة: موقع الوقائع، ونوع السلاح المستخدم إن وجد، وطبيعة العلاقة بين القائم بالفعل والضحية.