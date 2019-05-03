الإسكافي.. مهنة تواجه الاندثار في العراق

منار الزبيدي-بغداد

وسط الشارع في سوق شعبي مكتظ بالمارة في بغداد يجلس أبو إحسان الكعبي (55 عاما) كل صباح على كرسيه خلف طاولة بسيطة وضع عليها آلة خياطة صغيرة وأدوات ومعدات بسيطة ومجموعة من الأحذية والحقائب التالفة والقديمة، ليبدأ ممارسة عمله الذي اعتاد عليه منذ أكثر من ثلاثين عاما، بعد أن تعلمه من خاله وإخوته.

يقول الكعبي "بين الماضي والحاضر اختلفت مهنتنا وندر ممتهنوها، فلم يعد العمل فيها كالسابق بعد أن أغلق الإسكافيون محالهم وبسطاتهم الصغيرة وهجروها دون عودة".

ويضيف "لم يتبق إلا القلة من أولئك الأوفياء للمهنة الذين لا يمكنهم العمل في أي مجال آخر رغم محدودية ما يدره عليهم هذا العمل".

وخلال حديثة للجزيرة نت، استذكر الكعبي أيام زمان أو كما وصفها بـ"أيام الخير بالنسبة لمهنته" عندما كان العمل يأخذ منه كل وقته وجهده، فكان يضطر لأن يعطي زبائنه مواعيد متأخرة لتسليم أحذيتهم وحقابهم قد تصل إلى أكثر من خمسة أيام بسبب الضغط الكبير عليه من كثرة الزبائن.

وكان معظم فئات المجتمع من مثقفين وجنود وعموم الشعب يعدون من زبائن الإسكافي، إلا أن الوضع الآن لم يبق من زبائن ذلك "العصر الذهبي" سوى بعض الأسر الفقيرة، حسب الكعبي.

وحاليا، الأسر الفقيرة -خاصة كثيرة الأفراد- لا تستطيع شراء الأحذية الجديدة لأطفالها، وغالبا ما يتوارث الصغار أحذية الكبار، ما يضطرهم لإصلاحها عند الإسكافي.

كما بقي لدى الكعبي نوع آخر من الزبائن المتمسكين بحقائبهم وأحذيتهم، إما لكونها من طراز خاص أو لخصوصية معينة فيذهبون إلى الإسكافي بين فترة وأخرى لإدامتها واستخدامها أطول فترة ممكنة.