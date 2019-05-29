حماة الطبيعة: الطب الصيني التقليدي يهدد الحياة البرية بالانقراض

اتهم ناشطون بيئيون منظمة الصحة العالمية بالمصادقة على انقراض أنواع الحيوانات البرية المعرضة للخطر بتبنيها مئات العلاجات الصينية التقليدية في إرشاداتها الدولية.

وأشارت صحيفة إندبندنت إلى أن العديد من هذه العلاجات تستخدم أجزاء الحيوانات، وهو ما شكل ضغطا طويلا على الأنواع المهددة بالانقراض، مثل الجاغوار وآكل النمل الحرشفي (البنغول) ووحيد القرن.

وكانت جمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية اعترفت السبت بتشخيصات الطب الصيني التقليدي لأربعمئة حالة في قائمتها للتصنيف الدولي للأمراض.

وحذر حماة الطبيعة -بما في ذلك مجموعة بانثيرا للحفاظ على القطط الكبيرة ووكالة التحقيقات البيئية وصندوق الحفاظ على الحياة البرية- من أن الاعتراف من هيئة مؤثرة مثل منظمة الصحة العالمية يمكن أن يؤدي إلى نضوب سريع للأنواع موفورة الصحة.