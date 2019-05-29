في الأردن.. خيرات رمضان تفرح الفقراء

غرفة الطفل سيف وأشقائه (الجزيرة)

موائد وطرود

في شهر رمضان تشهد الأردن موائد الرحمن التي تقيمها مؤسسات رسمية ومديرية الأمن العام وشركات خاصة وجمعيات خيرية، وتقدم فيها الوجبات الغذائية للمحتاجين ويقصدها الفقراء والمحتاجون كل يوم للحصول على وجبة دسمة باللحم الأحمر أو الأبيض.

وتقدم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإغاثية طرود الخير المحملة بالأصناف الغذائية المختلفة، يعتاش عليها الفقراء بعد رمضان، ومنهم من يقوم ببيعها لشراء الأدوية أو تسديد إيجار المنزل أو فواتير الكهرباء لكن مع تكبيرات عيد الفطر تُزال خيام الموائد ويتوقف توزيع الوجبات الغذائية، ويفتقد الفقراء ذلك بانتظار رمضان المقبل.

حالة سيف يشابهها كثير من العائلات الفقيرة والمحتاجة في المحافظات الأردنية، فأم أنس تمام سليم ( 45 عاما) تعيل أسرة من خمسة أفراد، عبر حياكة الأثواب المطرزة بالخيوط المزركشة التي ترتديها النساء المرفهات في الحفلات.

وتعيش أُم أنس في بيت من الصفيح مستأجر بسبعين دينار (مئة دولار) شهريا وزوجها مصاب بشلل نصفي لا يقوى على الحركة ولها طفلان 15 و11 عاما يعملان في جمع "الخردة من قطع حديدية وبلاستيكية وبقايا الخبز "الناشف" لبيعها لمربي الأغنام ويحصلان من عملهما اليومي على ثلاثة دولارات، يشتريان بها طعاما أو دواءً بحسب الأولويات.

وتنتظر أم أنس شهر رمضان بفارغ الصبر فتكثر فيه الصدقات والطرود الخيرية المحملة بالمواد الغذائية فـ"نأكل اللحم والدجاج" تقول أم أنس للجزيرة نت "وما زاد منها ندخره للأيام المقبلة بعد الشهر الفضيل لكن الطرود في رمضان هذا العام قليلة".