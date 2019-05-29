الأذان الأندلسي بالجزائر.. طابع فريد يصارع الزوال

فاطمة حمدي-الجزائر

بجلّابته البيضاء الباهتة (لباس تقليدي رجالي) والطّربوش القصير الأحمر وخمار على كتفه، يعتلي المؤذن مرزاق سباع مقصورة مسجد السّفير بالقصبة بقلب الجزائر العاصمة، وينادي "حي على الصّلاة" بطابع أندلسي عاصمي أصيل.

ويقول سباع إن المؤذن يعتمد في الأذان الأندلسي على نوبة "رمل ماية" أو ما يعرف "بنوبة الزيدان" (طابع غنائي يميز الموسيقى الشعبي في الجزائر) التي اشتهر بها الحاج محمد العنقي وبوجمعة العنقيس وغيرهما.

واشتهرت موسيقى الشعبي في الجزائر بما يعرف "بالقصيد" (قصائد مطولة في مختلف المواضيع الملتزمة) خاصة ما تعلق منها بالمديح والتغني بحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتقول أسماء ديدوح (28 عاما) "لا أشعر بنكهة رمضان دون سماع صوت المؤذن وهو ينادي ويستعرض صوته بذلك الطابع الذي تتميز به الجزائر عن باقي الدول الإسلامية". في حين يرى أسامة (ثلاثون عاما) أن "طريقة تأدية الأذان جزء من هوية المجتمع ولا ينبغي التخلي عنها.

تراث لامادي

ويتمسّك المؤذن بالمناداة للصلاة بالطريقة الأندلسية، ويرى مرزاق سباع أن ما ورثه عن سابقيه أمانة لا يجب أن يخونها، ويقول "الهوية واحدة من مقدّسات المجتمع وما تعلّمناه عن السّلف أن الأذان تراث لامادي مهمتنا الحفاظ عليه وتلقينه للجيل الذي يلينا".

ويضيف في حديثه مع الجزيرة نت "يختلف أداء المؤذن للطابع الأندلسي حسب ميوله وقدراته الصوتية، حيث لا يمكن لشخص بقدرات محدودة أن يتمكن من أداء الأذان بالطبعة الجزائرية، لأنها تعتمد على خامات صوت مميزة ومتعودة على سماعه وترديده".

ويشتهر في الجزائر عدد من "الطرق" في أداء الأذان، مثل الأذان الغرناطي المشهور في مدينة تلمسان بأقصى الغرب، والمالوف الذي تشتهر به عاصمة الشرق قسنطينة، والأذان الصحراوي الذي يشبه في أدائه أذان دول أفريقيا الوسطى.

واستنبط الأذان العاصمي بالجزائر من طابع الموسيقى الأندلسية، ويقول مرزاق "في عهد أبو الحسن العنتري في القرن الثامن تم نقل هذا الطابع للجزائر، حتى أن تكبيرات العيد مستوحاة من موسيقى الفلامينكو الإسبانية".