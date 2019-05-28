أول عربي يصل للقمتين معا.. مغامر قطري يرفع علم بلاده فوق إيفرست ولوتسي

عماد مراد-الدوحة

"قبل ستة عشر عاما شاهدت قمة إيفرست خلال زيارة إلى دولة نيبال ليتولد عندها حلمي بالوصول إلى هذه القمة، وعملت كل ما في وسعي حتى حققت هذا الحلم لأرفع علم بلادي فوق إيفرست".

لم يكن وصول فهد عبد الرحمن بادار إلى قمة إيفرست مفاجئا للمحيطين به فهو يهوى المغامرة والترحال منذ صغره، وسعى منذ فترة كبيرة لتقوية خبرته في مجال تسلق الجبال لتحقيق حلمه بالوصول إلى أعلى قمة في العالم، بل واستكمالها بالصعود خلال الرحلة نفسها إلى قمة لوتسي رابع أعلى قمة في العالم.

ومثلما تحتاج الرحلة إلى استعداد نفسي تحتاج أيضا إلى التدريب، الأمر الذي دفع بادار إلى تسلق العديد من الجبال كقمة كليمنجارو، التي تعد الأعلى في أفريقيا ويصل ارتفاعها إلى 5895 مترا، ثم قمة جبل إلبروس في روسيا الذي يبلغ ارتفاعه 5642 مترا، وبعدها جبل أكونكاغوا في الأرجنتين الذي يبلغ ارتفاعه 6962 مترا.