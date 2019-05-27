سر المادة المشتركة بين خلط الشوكولاتة وصناعة الإسمنت

نشر فريق من الفيزيائيين الأسبوع الماضي دراسة بدورية الأكاديمية الوطنية للعلوم لتوضيح ما يحدث لمكونات الشوكلاتة عند تحريكها وتصنيعها لتصبح مادة لذيذة.

ويتم تصنيع الشوكلاتة وفقاً لنيويورك تايمز عن طريق خلط حبوب الكاكاو السائلة وبودرة الكاكاو في جهاز يشبه إلى حدٍ ما جهاز خلط الاسمنت وأن تحريك الحبيبات الصغيرة مع المادة السائلة تتكون مادة ذات خصائص محددة في كل من الشوكلاتة والإسمنت.

وكشفت الدراسة التي تمولها جزئيا شركة مارس الأميركية لإنتاج الشوكلاتة أن هذه المادة تكون سلسة مقرمشة بالنسبة للشوكلاتة في حين تكون نسيجا متماسكا وجامدا بالنسبة للإسمنت.

وفي بداية الأمر عندما اخترع رودلف ليندت آلة خلط الشوكلاته في عام 1879، كان يستغرق الأمر أكثر من يوم من الخلط المستمر حتى تتكون الشوكلاتة الناعمة بشكل سلسل أما اليوم فإن العملية تستغرق وقتاً أقل.

وقام الباحثون في هذه الدراسة بوضع مسحوق الكاكاو مع قليل من الزيت في آلة الخلط لمدة 40 دقيقةوقاموا بإلتقاط الصور بينما كانت المكونات تتحرك ثم أضافوا المزيد خلال المرحلة النهائية التي استمرت لمدة 20 دقيقة إضافية.

ولاحظ الباحثون أن كثير امما شاهدوه أثناء العملية كان يشبه إلى حد كبير ما يحدث في آلة الخلاط الإسمنتي ويقولوا أنه مع تحرك حبيبات البودرة بشكل عكسي لبعضها البعض ولأداة الخلط والسائل، يرتفع مستوى الاحتكاك ثم تلتصق ببعضها البعض في مجموعات كبيرة ومع مرور الوقت الكافي تتقلب المكونات مع بعضها بشكل أكثر سلاسة.

وحسب أستاذ الجزيئات بجامعة إيدنبورغ لويلسون بون الذي يترأس الدراسة، فإن

عملية الخلط هي واحدة من الخطوات الأكثر تكلفة في صنع الشوكلاتة وأنه بمجرد فهم العملية الفيزيائية قد يكون من الممكن التقليل من كمية الطاقة المستخدمة في تصنيعها.