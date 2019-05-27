 شاهد.. جزيرة فيلكا الكويتية مزيج من الحضارات
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شاهد.. جزيرة فيلكا الكويتية مزيج من الحضارات

نادية الدباس-الكويت

بين الفينة والأخرى، تعمل بعثات التنقيب الأجنبية عن الآثار بالتعاون مع المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب، على إماطة اللثام عن اكتشافات أثرية في جزيرة فيلكا التي ازدادت شهرتها وأهميتها بعد اكتشاف آثار مهمة في أرضها تعود إلى عصور خلت، خاصة حضارة دلمون التي يزيد عمرها عن 3000 عام قبل الميلاد، والتي شكلت فيلكا أحد مراكزها الرئيسية في شمال الخليج.

آخر هذه الاكتشافات على الجزيرة التي تبعد عشرين كيلومترا عن سواحل الكويت، مسجد أثري يعود، حسب النتائج الأولية، إلى منتصف القرن الثامن عشر.

وكانت الجزيرة التي باتت شبه مهجورة بعد تعويض أهاليها ونقلهم إلى الكويت في أعقاب الغزو العراقي، تتكون من ست قرى، وهي الآن تترقب شمولها بالتطوير، إذ يعد تطوير الجزر الكويتية في قلب خطة التحول الاقتصادي "كويت جديدة 2035" التي تنظر إليها الحكومة الكويتية بوصفها ضمانة لتنوع اقتصادي وسياحي وتجاري، ومن ثم تحقيق تنمية مستدامة.

المصدر : الجزيرة
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